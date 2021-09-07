طالبان تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة لأفغانستان.. وتُعيّن رئيسا للمخابرات

أعلنت حركة طالبان الأفغانية عن تشكيلة الحكومة الجديدة في أفغانستان، فضلا عن تعيين رئيس الاستخبارات بها.

أخوند رئيس وزراء حكومة طالبان في أفغانستان

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم اتخاذ قرار بتعيين حسن أخوند، قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة، والملا عبدالغني بردار، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

وكشف المتحدث باسم حركة طالبان عن تعيين سراج الدين حقاني، قائما بأعمال وزير الداخلية، وعباس ستاكينزاي، قائما بأعمال وزير الخارجية، فيما سيتولى الملا يعقوب مجاهد، نجل مؤسس طالبان الراحل، الملا محمد عمر، منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، مشيرا إلى أن هذه التشكيلة مؤقتة وليست دائمة.

ملا واثق للاستخبارات

وأعلن المتحدث باسم الحركة تعيين ملا عبدالحق واثق، رئيسا للاستخبارات في أفغانستان، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وكانت حركة طالبان قد شنت حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

نظام حكم جديد

وتمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو الحركة إلى العاصمة كابول، حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لمنع وقوع مذبحة.

ومساء 16 أغسطس الماضي، أعلنت طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة، كما أعلنت الحركة عن تغيير اسم أفغانستان إلى الإمارة الإسلامية.

ويوم الاثنين الماضي، قالت طالبان إنها بسطت السيطرة على كامل أراضي ولاية بنجشير، وأعلنت من جديد انتهاء الحرب في البلاد.