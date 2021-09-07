الرئيس الأمريكي: اعتراف واشنطن بحركة طالبان «ما زال بعيدًا»

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن اعتراف بلاده بحركة «طالبان» التي سيطرت على أفغانستان ما زال بعيدًا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف «بايدن»، في كلمات مقتضبة من «البيت الأبيض» للصحفيين، بعد عودته من عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير الواقعة في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، قبيل رحلة متوقعة، اليوم، إلى ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، أن الطريق ما زال طويلا للاعتراف بالحركة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل أمس الاثنين، إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، حيث سعى للحصول على الدعم لإجلاء الأمريكيين والأفغان الذين تركوا في أفغانستان.

وقال مسؤول أمريكي، إن 4 أمريكيين غادروا أفغانستان برا، أمس الاثنين، بمعرفة «طالبان»، في أولى رحلات الإجلاء التي رتبتها الحكومة الأمريكية بعد انسحابها العسكري من أفغانستان.

«طالبان» تعلن تنهي الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة

من جانبها، أعلنت حركة «طالبان»، إنهاء الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد الله متقي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاستعدادات لإعلان الحكومة استكملت، مضيفا «أنه سيتم القيام بذلك في أقرب وقت».

بدوره، أوضح مصدر مقرب من «جبهة المقاومة الوطنية» المناهضة للحركة، بقيادة أحمد مسعود، أن إقليم بنجشير الواقع شرق أفغانستان لا يزال يشهد أعمالا قتالية مكثفة بين الطرفين رغم إعلان «طالبان»، أمس الاثنين، السيطرة عليه بالكامل.

وقال المصدر، في حديث لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن مواقع مقاتلي جبهة المقاومة، تعرضت منذ مساء أمس الأول الأحد لهجمات بطائرات مسيرة، لهذا السبب أجبر الكثيرون منهم على التراجع والانسحاب إلى مناطق جبلية مرتفعة.

وأضاف المصدر، أن الأعمال القتالية المكثفة استمرت، أمس الاثنين، موضحا أن الاشتباكات تواصلت كذلك في منطقة أندراب بولاية بجلان المجاورة.

«الصحة العالمية» تحذر من خطر الإغلاق الحتمي للمئات من المراكز الطبية في أفغانستان

بدورها، أعلنت منظمة «الصحة العالمية» عن خطر الإغلاق الحتمي للمئات من المراكز الطبية في أفغانستان بسبب القيود على تعامل المانحين الغربيين مع حركة «طالبان»، وقال مدير الطوارئ في المنظمة، ريك برينان لوكالة «رويترز» للأنباء، إن نحو 90% من المنشآت الطبية في أفغانستان «عددها 2300 منشأة» قد تغلق في الفترة القريبة، ابتداء من هذا الأسبوع.