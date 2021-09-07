ميمي جمال تتحدث لـ«الوطن» عن كواليس حلقتها مع صاحبة السعادة

كشفت الفنانة ميمي جمال عن كواليس حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة» والذي يذاع عبر شاشة dmc مساء اليوم، وذلك من خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن».

ميمي جمال: ستكون حلقة مختلفة ومميزة

قالت الفنانة ميمي جمال «سعيدة جدًا بالحلقة مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وسعيدة أكتر أن ظهوري بعد غياب يكون من خلال برنامج زي صاحبة السعادة لأن حقيقي بحبه جدا لأنه قريب للناس».

وتابعت ميمي جمال «الحلقة هتكون مختلفة ومميزة لأن لأول مرة بيظهر معايا فيها بناتى وكمان حفيدى والجمهور هيشوفنا واحنا بنهزر وبنضحك وبنتكلم فى أسرار كتيرة لأول مرة».

وأضافت الفنانة ميمي جمال «كمان هتكلم عن أهم جزء فى حياتى وهو حبيبي وزوجى الفنان حسن مصطفي وإزاى بدأت علاقتنا ببعض وشغلنا مع بعض وحكاوى كتيرة».

وكان قد تم طرح البرومو الخاص بالحلقة منذ يومين تقريبًا عبر شاشة قناة dmc وظهرت الفنانة ميمي جمال فيه وهي وبناتها التوأم وأيضا حفيدها .

وظهرت ميمي جمال وهي تتحدث عن زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي.

وحرصت إسعاد على أن تكون الأجزاء بينها وبين بناتها وحفيدها فيها شئ من المرح فاختبرتهم فى معلومات عن والدتهم خلال الحلقة.

فيلم لف ودوران

كان أخر الأعمال الفنية التى شاركت بها الفنانة ميمي جمال فيلم «لف ودوران» مع أحمد حلمى ودنيا سمير غانم وبيومى فؤاد وصابرين وإنعام سالوسة وجميلة عوض وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف منة فوزى وإخراج خالد مرعي.