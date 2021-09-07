مصدر في اتحاد الكرة: الاستقرار على تجميد مصطفى محمد بسبب حسام البدري

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، عن استقرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد، على إيقاف مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر، بسبب ما بدر منه تجاه حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، الذي أقيل من تدريب المنتخب أمس.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، يريد تجميد مصطفى محمد، وعدم استدعائه، على الأقل في مباراتي المنتخب أمام ليبيا، خلال شهر أكتوبر المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

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