شيماء الشايب تعيد غناء «مسا النور والهنا» لوردة بتوزيع جديد

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح أحدث أغانيه للمطربة شيماء الشايب، التي تحمل عنوان «مسا النور والهنا» بتوزيع جديد، على طريقة «فيديو لريكس»، الخميس، 9 سبتمبر الجاري، عبر قناة «شيماء» الرسمية على «يوتيوب»، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من جانبه، أكد ريتشارد، أن الأغنية سيتم طرحها على عدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، ومنها، «إسبوتي فاي، أنغامي، ديزر، إيتونز».

إعادة إحياء التراث الفني

وعن سبب اختياره لـ«شيماء» لأداء تلك الأغنية قال: «دورنا كمنتجين وفنانين إعادة هذا التراث الكبير وتسويقه للأجيال الجديدة، وسبب انتشار ونجاح شيماء الشايب في بداياتها هو غنائها للعظماء، واعتبر صوتها امتدادا لأصوات نجاة وفايزة أحمد ووردة»، مضيفا «هناك من أحبوا وتعرفوا على نجاة الصغيرة في صوت محمد منير، ومن أحبوا أو تعرفوا على السيدة أم كلثوم في صوت آمال ماهر».

وأضاف أن شيماء الشايب سوف تستمر في هذه الأعمال لأنها من القلائل الذين نجحوا في تقديمها بقيمتها العظيمة وبمقاماتها الموسيقية الأصلية المظبوظة بدون الاحتياج لتقنيات الزمن، وأتوقع أن تحقق مسا النور والهنا نجاحًا كبيرًا».

«مسا النور والهنا» رائعة وردة

يذكر أن أغنية «مسا النور والهنا» هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، وتم إعادة توزيعها وتسجيلها، وميكس وماستر، لماهر صلاح.

وتقول كلماتها: «مساء النوروالهنا، على الموجودين هنا واللي جاين لنا.. مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب، واللي سهران وحيد، قول له إن فاتوك حبايب حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء دوا، واسأل صحيح مجرب، واتعلم زينا، واتعلم مننا».

كانت آخر أغاني «شيماء الشايب» تحت عنوان «سلمتله»، من ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات الراحل أحمد معتز، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وتم طرحها على طريقة «فيديو لريكس».