View this post on Instagram

من أجمل الاعمال اللي فرحت باشتراكي فيها بصوتي و غناء تواشيح جميلة من الحان الموسيقار (عمار الشريعي) الله يرحمه. #مسلسل_ام_كلثوم #شيماء_الشايب #اللهم_صل #تواشيح