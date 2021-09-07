تفاصيل إطلاق النار في «كانساس» الأمريكية.. المتهم طرد من ملهى وعاد لينتقم

لقى شخص مصرعه وأُصيب 7 آخرون، بعدما فتح شخص النار بشكل عشوائي في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، فيما تكشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الجريمة، حيث اتضح أن المشتبه به تم طرده من ملهى وعاد لينتقم من رواده.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي بعدما طُرد الشخص من داخل الملهى الليلي، حيث عاد وأطلق عدة رصاصات داخل الملهى، موضحة أن اثنين من المصابين حالتهما خطرة، حسب ما أفادت قناة «كيه. إن. إس.دبليو» المحلية عبر موقعها الإلكتروني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

بعض الضحايا في حالة حرجة

ونقل تليفزيون إن بي سي، عن السلطات المحلية، أن إطلاق النار وقع صباح اليوم الثلاثاء، ويرجح المحققون أن رجلا طُرد من الملهى بسبب سلوكه، لكنه عاد بمسدس وفتح النار على رواد النادي (الملهى) وهرب من مسرح الجريمة.

وبحسب المصادر، فإن اثنين من الضحايا في حالة حرجة، وجرى نقل الجميع إلى المستشفى.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه به، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.