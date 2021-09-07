تعيين أول ملحق سياحي بالمكاتب المصرية الخارجية

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم، قرارًا بتعيين أول ملحق سياحي بالمكاتب السياحية المصرية الخارجية، منذ آخر تعيين تم لملحق سياحي عام 2017.

ونص القرار على تعيين محمد فرج كملحق سياحي بالمكتب السياحي ببرلين في ألمانيا، بالإضافة إلى إشرافه الإداري والمالي على المكاتب السياحية بروسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة له.

الوزارة: المكاتب السياحية المصرية أهم أذرعنا لتنشيط حركة السياحة

فسرت الوزارة قرارها بأنه من منطلق الحرص على تفعيل دور المكاتب السياحية المصرية في الخارج، كونها من أهم أذرع الوزارة للترويج للأماكن المصرية في الأسواق السياحية المختلفة، بما يفتح قنوات مباشرة مع منظمي الرحلات، وتنشيط حركة السياحة القادمة إلى مصر.

والتقى الملحق السياحي، بعد تسلمه مهام عمله، «برجت كراوس» مديرة الأسواق الخاصة بموقع الحجز الالكتروني لمجموعة «هوليداي بيراتس» وهي مجموعة تعمل في عدة أسواق سياحية أوروبية منها ألمانيا.

وناقش الملحق التطورات الخاصة بسوق السياحة الأوروبية بشكل عام، والسوق الألماني بشكل خاص، في ظل استمرار جائحة كورونا.

مديرة سوق سياحي أوروبي: الرحلات إلى مصر في ارتفاع

قالت «كراوس» إن الطلب على الرحلات السياحية إلى مصر في ارتفاع مستمر، مرجعة ذلك لإجراءات وزارة السياحة الصارمة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضوابط السلامة الصحية طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والمطبقة في الفنادق والمواقع السياحية والمطارات، بجانب تطعيم العاملين في القطاعات السياحية، مما يعزز ثقة السياح القادمين.

تنفيذ حملات دعائية مع الإعلام الألماني ومكاتب منظمي الرحلات

بحث الملحق السياحي المصري، تنفيذ حملات دعائية مشتركة لممثلي وسائل الإعلام الألماني والمدونين حول المقاصد السياحية المصرية، بجانب عقد ندوات مع ممثلي مكاتب منظمي الرحلات، لاستعراض جهود وزارة السياحة المصرية الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ماجد أبو سديرة، أهمية تواجد المكاتب السياحية في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، والتواصل والتفاعل بشكل دائم مع الأحداث اليومية التي تحدث في الدول، ومتابعة التغيرات في الأسواق السياحية.

وشدد أبو سديرة على أهمية التواصل بين القطاع السياحي الحكومي والخاص وبين شركاء المهنة في الدول المختلفة من منظمي الرحلات وشركات الطيران.

الملحق السياحي المعين من هو؟

محمد فرج بدأ عمله بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كمنسق، ثم ملحق سياحي بالمكتب السياحي ببرلين، ثم مديرًا للمكتب المركزي المشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا.

ومثل فرج مصر في عدة فعاليات دولية، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية وقطاع الأعمال من جامعة «اسلسكا» الفرنسية، ودبلوم فى إدارة وريادة الأعمال من جامعة بولونيا بإيطاليا، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم فى التسويق السياحي من منظمة السياحة العالمية، كما أنه خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.