وزير السياحة يتفقد مشروع تطوير الخدمات بالمتحف المصري بالتحرير

يستعد المتحف المصري بالتحرير، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، التي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المتحف للوقوف على الموقف التنفيذي لهذه الأعمال، وآخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين به.

وشملت الجولة تفقد الخدمات بالحديقة والقاعات المختلفة للمتحف، ورافق الوزير خلال الزيارة صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتور خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي.

الانتهاء من تركيب ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت صباح عبدالرازق، أنه جار حاليا استكمال أعمال التطوير طبقا لرؤية لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، والتي تشمل تزويد المتحف بلوحات إرشادية عند المداخل، ووضع سلات للمهملات في الحديقة وداخل المتحف، بنظام إعادة التدوير، ومقاعد للزائرين و تطوير دورات المياه، بالإضافة الى بعض الأعمال المتعلقة بإتاحة الزيارة لذوي الهمم من خلال عمل ممرات ميسره لهم تسمح بمرور الكراسي المخصصة لهم بسهولة.

وأضافت مدير عام المتحف المصري، أن أعمال التطوير تعمل على توفير أقصي سبل الإتاحة للزائرين من المصريين والسائحين، بما يتماشى مع السياسة التي تتبعها الوزارة حاليا؛ لرفع كفاءة المواقع الأثرية والمتاحف، والمقاصد السياحية والأثرية المصرية كافة، لتحسين تجرية الزائر في أثناء الزيارة.