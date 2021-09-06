كل يوم محافظة.. السياحة تروج لبورسعيد بفيديو قصير يبرز معالمها

محافظة جديدة تُروج لها وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهي بورسعيد، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يوما بواقع محافظة كل يوم، احتفالا بيوم السياحة العالمي، الذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة بورسعيد

تُعرف محافظة بورسعيد بالمدينة الباسلة، وتتميز بالهدوء والطبيعة الجميلة، ويستمتع خلالها الزائرين بالمأكولات البحرية المميزة والتنزه في ممشى مصر السياحي.

وختارت وزارة الثقافة محافظة بورسعيد، كعاصمة للثقافة المصرية هذا العام.

وتضم المحافظة العديد من المعالم السياحية، منها متاحف ومزارات تاريخية، منها مبنى هيئة قناة السويس، والفرما، والمسجد العباسي، وضاحية بور فؤاد، وكنيسة سانت أوجيني، ومسجد السلام، وفنار بورسعيد، إلى جانب المتحف الحربي، ومتحف بورسعيد القومي، كما يوجد بالمحافظة أماكن ترفيهية وحدائق كثيرة.