«الضرائب» تلاحق تجار «فيسبوك» المتهربين برسائل نصية

بدأت منظومة الفاتورة الإلكترونية في تتبع المتهربين ضريبيًا بشتى الطرق وأخرها عبر رسائل نصية على هواتف التجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر» ممن يروجون لمنتجاتهم عليهما، دون تسجيلها ضريبيًا.

أكثر من 2000 حالة تهرب ضريبي

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أنه مع تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت تتكشف هوية المتهربين من سداد الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن المنظومة كشفت ما يزيد على 2000 حالة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن تتبع المتهربين ضريبيًا أصبح أكثر سهولة بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ أنه يمكن كشف متهرب بائع أو مشتري من خلال عملية بيع أو شراء لممول آخر مسجل أثبت في إقراره الضريبي أو عند تسجيل العملية شراء أو البيع من البائع أو المشتري، ولكن بمراجعة عملية الأخير لم يثبت العملية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن ثم يتم الوصول إليه.

وأكد، أن المنظومة الجديدة نجحت في استرداد حقوق للدولة من الضرائب فاقت 2 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

15 سبتمبر مهلة أخيرة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد المصدر، أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أصبح إلزاميًا وليس اختياريًا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وطالب المصدر، الممولين والذين لم يقوموا بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، وسرعة استكمال كافة الإجراءات اللازمة للانضمام قبل 15 سبتمبر تجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية، لن تتوان عن إتخاذ الإجراءات التى من شأنها استرداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر كمهلة أخيرة من قبل الشركات المتقاعسة عن الانضمام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.