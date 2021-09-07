انخفاض سعر البيتكوين بعد اعتمادها العملة الرقمية بالسلفادور

مُنيت العملات المشفرة بخسائر مدوية، اليوم، على خلفية عمليات بيع موسعة شملت أغلب العملات الرقمية، مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين ، بعد إعلان السلفادور اعتزامها جعلها العملة الرقمية الأشهر على الإطلاق رسميا في البلاد.

انخفاض سعر البيتكوين

انخفاض سعر البيتكوين ، جاء وفقا موقع مجلة «فوربس» الأمريكية بعد عمليات بيع مكثفة اليوم بعد ساعات من إطلاق أحد المحللين الماليين بمؤسسة «جاي بي مورجان» المالية في مذكّرة للعملاء، قالت فيها إن الارتفاع الأخير في العملات الرقمية البديلة، أو بدائل العملة الرقمية عن الـ«بتكوين» و«إيثر» إنما يعكس هوس المستثمرين الأفراد على عكس المكاسب والأرباح التي يجنيها المستثمرين في الأسواق المستدامة.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الـ«بيتكوين» والانخفاض الكبير في أغلب العملات الرقمية، إلا أن السوق عاد إلى الارتفاع قليلاً، الأمر الذي أراح المستثمرين نوعا ما.

السلفادر تجمع 550 بتكوين

ولفتت «فوربس» إلى أن دولة السلفادور، حققت مكاسب كبيرة عقب الانخفاض الكبير في سعر العملة الرقمية «بتكوين» لتششتري نحو 150 عملة منها ليصل جملة ما تملكه السلفادور من عملة البتكوين نحو 550 بتكوين.

410 مليارات دولار خسائر العملات الرقمية في 24 ساعة

وفي هذا السياق، كشف موقع «كوين ماركت» عن انخفاض في إجمالي قيمة العملات المشفرة في العالم إلى مستوى بلغ نحو 1.9 تريليون دولار اليوم مفرطا فيما يزيد عن الـ15% خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وهو ما يعادل نحو 410 مليارات دولار بحسب الموقع.

ومع انخفاض سعر البتكوين ترصد «الوطن» أسعار العملات الرقمية المشفرة بما يقابلها من الدولار الأمريكي حتى اليوم:

- البتكوين

سجل سعر البتكوين اليوم نحو 47,015.75 دولار.

ـ إيثريوم

سجل سعر الـ«إيثريوم» اليوم نحو 3,540 دولار.

- ريبل إكس أر بي

سجل سعر ريبل إكس أر بي اليوم 1.13 دولار

- دوجكوين

سجل سعر الدوجكوين اليوم نحو 0.262042 دولار

- كردانو

سجل سعر الكردانو اليوم نحو 2.47 دولار