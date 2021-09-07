تباين أسعار العملات الرقمية وسط تفاؤل باعتماد السلفادور «البيتكوين» عملة وطنية

شهدت أسعار العملات الرقمية تباينًا في الأداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد الارتفاعات التي حققتها العملات الرقمية يوم أمس الاثنين، مع تفاؤل في السوق بشأن اعتماد السلفادور عملة البيتكوين كعملة وطنية.

أسعار تاريخية

وكانت أغلب العملات الرقمية قد سجلت خلال تداولات يوم أمس الاثنين، مستويات تاريخية لم تحققها منذ مايو الماضي، وسط حالة من التفاؤل بشأن اعتماد عملة البيتكوين كعملة وطنية في السلفادور، وهو ما عاد على العملات الرقمية الأخرى بتسجيل مكاسب قوية.

أداء العملات

وتتداول عملة البيتكوين في الوقت الحالي عند مستوى 51.244 ألف دولار، متراجعة بنحو 0.94% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تتداول عملة الإيثريوم عند مستوى 3.762 ألف دولار متراجعة بنحو 4.9% خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أيضًا هبطت عملة الكاردانو بنسبة 9% خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى مستوى 2.64 دولار.

عملة سولانا

وشهدت تداولات أمس أداء جيدًا لعملة سولانا لتكون أفضل العملات الرقمية أداءً بين باقي العملات الرقمية بتعاملات الأمس، وتجاوزت مكاسب العملة 30% في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 189.72 دولار، وتتداول العملة في الوقت الحالي وخلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 180.47 دولار، محتلة المركز السابع بين أكثر العملات ارتفاعًا.

اعتماد البيتكوين عملة وطنية

وقامت السلفادور بشراء ما يقرب من 20.9 مليون دولار من البيتكوين ، قبل يوم واحد من اعتمادها رسميًا للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم كعملة قانونية.

ارتفاع سعر البيتكوين بعد تغريدات رئيس السلفادور

وكشف الرئيس نيب بوكيلي، في مجموعة من التغريدات يوم أمس الاثنين، أن الدولة اشترت ما مجموعه 400 بيتكوين، وهي الخطوة الأولى في دفعة أكبر لإضافة العملة الرقمية إلى ميزانيتها العمومية.

وارتفع سعر البيتكوين بعد التغريدات إلى مستوى 52،681 دولارًا.

وأقر الكونجرس في السلفادور يوم الثلاثاء الماضي، قانونًا لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار؛ للمساعدة في تسهيل التحويلات من البيتكوين إلى الدولار الأمريكي.