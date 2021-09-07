«المجمعة المصرية» تكشف عن عدد السيارات الملاكي المرخصة في أغسطس الماضي

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن السيارات التي جرى ترخيصها في السوق المصري خلال شهر أغسطس الماضي والتي بلغت 55943 مركبة، مشيرة إلى أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وجرى ترخيصها «زيرو» 55.943 ألف مركبة، وأن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغت 1549 مركبة، و5357 مركبة موديل 2020، و33221 مركبة موديل 2021، و15816 مركبة موديل 2022.

عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية

وأضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية، وجرى ترخيصها بلغت 26675 سيارة ملاكي من بينها 155سيارة موديل 2019، و225 سيارة موديل 2020، و14152 سيارة موديل 2021، و12143سيارة موديل 2022.

«هيونداي» تحتل المركز الأول

واحتلت «هيونداي» المركز الأول في سيارات الملاكي، إذ بلغت 2745 سيارة، وفي المركز الثاني جاءت شركة «إم جي» 2441 سيارة، وفي المركز الثالث «نيسان» حيث بلغت 2216 سيارة، بينما جاءت في المركز الرابع «تويوتا» إذ بلغت 2185 سيارة، والمركز الخامس «كيا» إذ بلغت 1874 سيارة، وفي المركز السادس «سوزوكي» إذ بلغت 1842سيارة، وفي المركز السابع «شيري» بلغت 1675 سيارة، وفى المركزالثامن «فيات» 1636 سيارة، وفي المركز التاسع «شيفروليه» 1350 سيارة، وفى المركز العاشر «سيات» حيث بلغت 971 سيارة.

عدد المركبات التي جرى التأمين عليها إجباريًا

يذكر أن عدد المركبات التي جرى التأمين عليها إجباريًا وجرى ترخيصها فى شهر يوليو 2021، هي «زيرو» 41315 مركبة، وأن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغت 1269مركبة، و4 238 مركبة موديل 2020 و28614 مركبة موديل 2021 و7194 مركبة موديل 2022.

وتصدر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات تقريرًا شهريًا بكل المركبات التي يجرى ترخيصها في السوق المصري، وفي كافة وحدات التراخيص الموجودة في مصر.