تعرف على أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2021

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة لاندماجهم داخل المجتمع المصري وإعطاء تلك الفئة كامل حقوقها، لعل أبرزها إصدار قرار بمنحهم ميزة الحصول على سيارات مستعملة واردة من الدول الأوروبية أو الخليجية زيرو ضرائب، وشهدت وسائل البحث عن أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2021 إقبالًا كبيرًا؛ بهدف معرفة أسعار السيارات التى يتم طرحها من قبل الشركات.

وقال عبدالله محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق سيارات المعاقين في بورسعيد، يعد خاصًا؛ تم إنشاؤه؛ للتسهيل على تلك الفئة للحصول على سيارة.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد

كشف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أسعار سيارات المعاقين المتداولة في سوق محافظة بورسعيد كونها أكبر ميناء لاستيراد السيارات، على النحو التالي:

سيارة دايو نوبيرا 2

يتراوح سعرها بين 47000 جنيه و65000.

سيارة دايو جوليت

يبدأ سعرها من 38000 جنيه إلى 61000.

سيارة دايو نوبيرا 1

يبدأ سعرها من 43000 جنيه إلى 65000.

سيارة دايو لانوس

يبدأ سعرها من 45000 جنيه إلى 60000.

شروط الحصول على ترخيص سيارة معاقين

يجب توافر عدة شروط للحصول على سيارة معاقين مرخصة؛ وفقا للإدارات المرور والجمارك، على النحو التالي:

1- جواب من الكميسون الطبي ليكون بمثابة إثبات لنجاح الكشف.

2- يكتب في رخصة السيارة لا يقودها إلا مالكها.

3- لا يمكن نقل ملكيتها إلا بعد مرور 3 سنوات من شرائها.

4- يتم تكفيك حظر السيارة لسهولة السير بعد دفع مبلغ مالي يتم تحديده من قبل الجهات المختصة.

5- ألا تزيد سعة السيارة عن 1600 cc.

يذكر أن وزارة الداخلية وفرت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أماكن ومكاتب؛ لترخيص سيارات المرور بجميع الإدارات في المحافظات؛ لسهولة انتهاء الإجراءات والحصول على سيارة مرخصة.