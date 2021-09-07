سيارات المعاقين في بورسعيد.. 7 خطوات للحصول عليها

تزامنًا مع مواصلة وزارة التضامن الاجتماعي عملها، للتسهيل على الأشخاص ذوي الهمم في استكمال إجراءاتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يبحث الكثير من ذوي الهمم عن سيارات المعاقين في بورسعيد وخطوات الحصول عليها، والتي تعد أحد مزايا كارت الخدمات المتكاملة التي تصدره وزارة التضامن، حيث يوفر سيارات للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية.

خطوات وشروط الحصول على سيارات المعاقين

وأكّدت وزارة التضامن، أنَّه من حق ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان شابًا، أو فتاة أو مسنًا، الحصول على سيارة مجهزة، كما يحق لأي نوع إعاقة سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية الحصول على السيارة، حيث أوضح خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، أنَّ هناك عدة شروط وخطوات للحصول على سيارات المعاقين تتمثل فيما يلي:

- أن يكون المستفيد حاملًا لبطاقة الخدمات المتكاملة، والحصول عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

- الحجز عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، وتحديد ما إذا كان قادرًا على قيادة السيارة بنفسه أم تكون السيارة بقيادة الغير، وتسجيل البيانات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي.

- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية للمستفيد، العنوان التفصيلي للمتقدم، الوظيفة التي يشغلها طالب الخدمة، رقم التليفون للتواصل.

يشترط تحديد نوع الإعاقة واختيار تاريخ الكشف

ـ تحديد نوع الإعاقة طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

- آخر خطوة لـ«الحصول على سيارات المعاقين ببورسعيد» ، هي أن يتوجه الشخص إلى صالة المنطقة الحرة للسيارات ببورسعيد، لاختيار موديل السيارة المعفاة من الجمارك، والتأكّد من جودتها.