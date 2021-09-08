أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

يبحث كثير من المواطنين، عن أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف، حيث تختفي بعض الأصناف في حين تظهر أنواع أخرى.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، متوسط أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021، وذلك وفقًا لجولة صباحية في عدد من الأسواق في محافظة القاهرة والجيزة، في السطور التالية..

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الثوم

وبلغ سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 إلى 6.5 جنيه.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الطماطم

وبلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، إلى 6 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الزيتون العزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل

وبلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما وصل سعر الباذنجان الأبيض إلى 1.5 وصولا إلى 3 جنيهات في بعض المناطق، والرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.