أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

في نهاية الأسبوع وتحديدا اليوم الجمعة، تجتمع أغلب الأسر باعتبار اليوم الإجازة الأسبوعية لكل المصالح الحكومية وأغلب الخاصة، لذلك تبحث ربات المنزل عن أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم، حتى تتمكن من تحضير العزومات واللقاءات الأسرية.

وبحسب جولة لموقع جريدة «الوطن»، على عدد من الأسواق في محافظتي القاهرة والجيزة، استقرت معظم أنواع الخضروات، وفي التقرير التالي نستعرض أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 3 سبتمبر، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي نقدمها للقراء على مدار اليوم في المجال الاقتصادي.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

سجلت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية كالآتي:

سعر الفلفل

ووصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

واستقر سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض سجل من 1.5 إلى 3 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر البطاطس

وجاء سعر البطاطس لبين 3 إلى 6.5 جنيه.

سعر الطماطم

ووصل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، إلى 5 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطا

سجل سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وزيتون عزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.