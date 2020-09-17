تعامل الفنانين مع أبنائهم.. حلمي يمنع الهواتف والسقا يعلمه الفروسية

بعد تصريحات الفنان أحمد حلمي الأخيرة بشأن منع أولاده من استخدام الهواتف الذكية في مرحلة الطفولة، في التقرير التالي نستعرض طرق الفنانين في التعامل مع أبنائهم في مرحلة الطفولة، ومحاولة تعليمهم مهارات فنية

- أحمد حلمي يمنع الهواتف عن أبنائه

كشف النجم أحمد حلمي خلال لقائه الأخير مع "صاحبة السعادة"، أن ابنته لي لي لم يكن معها هاتف ذكي، ولم تحصل عليه إلا قريبًا، مؤكداً أنه لا يسمح لأبنائه بأن يحملوا هواتف ذكية وآيباد وأجهزة إلكترونية حديثة.

- أحمد السقا يعلم ابنه الفروسية

علم الفنان أحمد السقا نجله الأكبر ياسين الفروسية، حيث ورث عن والده حب الفروسية وكرة القدم، وشارك في دروس تدريب الفروسية، كما شارك في عدد من بطولات كرة القدم.

- أحمد زاهر يوجه بناته للتمثيل

حرص الفنان أحمد زاهر على تعليم بناته "ليلي" و"ملك" التمثيل منذ الصغر، وكانت أشهر أدوارهما خلال فيلم "عمر وسلمي" مع الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، إلا أنه منع ظهورهما خلال فترة المراهقة، وسمح لهما بالعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى بعد بلوغهما سن الرشد .

- مها أحمد ومجدي كامل يعلمان ابنهما العزف

قررت الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل أن يعلما ابنهما "أحمد" أحد أصحاب الهمم العزف، خاصة أنه يحب الموسيقي الكلاسيكية، حيث قالت "مها" في تصريحات تلفزيونية سابقة أن نجلها هو سبب بقاء زواجها لمدة 25 عامًا، وأنه الرباط الذي حافظ على زواجهما في ظل انتشار موضة الطلاق خلال الفترة الأخيرة.