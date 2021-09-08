ميمي جمال عن سبب قلة أعمالها: «كانوا عايزين يدوني أجر أقل من الأول»

حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، وتحدثت خلال اللقاء عن سبب قلة أعمالها الفنية مؤخرًا وحكت عن موقف حدث لها مؤخرًا مع أحد المنتجين والمخرجين، حيث اعتذرت عن المشاركة في أحد المسلسلات بحجة عدم التقدير من المنتج والمخرج.

ميمي جمال تحكي عن موقف محرج مع أحد المنتجين

وقالت ميمي جمال: «جربت إن أنا اشتغل وبعتوا لي على مسلسل وقريته وقعدت مع المخرج ومش هقول هو مين واتكلمنا على الدور ولما اتكلمنا عن ظروف الحياة وكان المنتج اشتغلت معاه في مسلسلين من 6 سنين وأجري في المسلسلين كان أعلى من الأجر اللي كان عايز يديهولي دلوقتي فقولت له لازم يبقى فيه سواق وعربية وأنا هجيب كوافير ومايكير ولقيت ان التعامل مش هو اللي واخدة عليه».

إحنا اتدلعنا والمنتجين دلعونا

وأضافت: «احنا اتدلعنا والمنتجين دلعونا والمخرجين دلعونا وعايزة إيه يا ست الكل وتحت أمرك وتدخلي البلتوه تلاقي أوضتك نضيفة واللبيسة بتاعتك موجودة يبقى ليكي نفس تشتغلي ولما تحسي إنك مضغوطة من ساعة التوقيع هتشتغلي ازاي ومقدرتش واعتذرت».

وتحدثت ميمي جمال عما تفعله حاليًا: «دلوقتي بفكر في حاجة تانية إني أشوف ولادي عاملين إيه ولما بطلع معاهم الساحل بحس بيهم قوي غير لما بكون في بيتي لأن نورا بنتي ليها بيت لوحدها ونجلاء بنتي ليها بيت لوحدها ولما بروح أقعد عندهم بقعد يوم أو اتنين وخلاص أرجع تاني وكل اللي بتمناه أشوفهم ناجحين وحياتهم كويسة».

عايزة أرجع للفن

وأكدت ميمي جمال أنها تتمنى تقديم أعمال فنية «عايزة أرجع، وأنا أحب أدوار الأمهات والخالة والعمة، وأنا عملت كل الأدوار ولو لقيت الإنتاج مريحني مش بس الفلوس لكن طريقة التعامل».

وتابعت: «فكرت ولقيت إن كل أم في الدنيا ليها رسالة والرسالة بتاعتها لما بتكمل إنها تحس إن عيالها استريحت وحياتهم استقرت ولهم مشاريعهم وشغلهم وانفصلوا إلى حد ما عن العالم بتاعك ولقيت إني محتاجة أقعد مع زمايلي وأصحابي الناس اللي بنفهم بعض ونتكلم».