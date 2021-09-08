افتتاح ورشة عمل مناقشة تطبيق الدلائل الاسترشادية لجراحة المسالك

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، فعاليات ورشة عمل مناقشة تطبيق الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عادل عدوى، رئيس الجمعية الطبية المصرية، الدكتور رفيق الحلبي، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة فى تخصص المسالك البولية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفى بداية كلمته، هنأ الوزير أسرة منظومة جراحة المسالك البولية بصدور الدلائل الاسترشادية لهذا التخصص المهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا أهمية تواصل الجهود في مجال صياغة وتطبيق دلائل استرشادية وطنية في شتى التخصصات الطبية في مصر.

عبد الغفار: إصدار دلائل استرشادية مصرية خطوة شديدة الأهمية

وأشار عبد الغفار إلى أن إصدار دلائل استرشادية مصرية للتخصصات الطبية يعد خطوة شديدة الأهمية فى تحقيق تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، لافتًا إلى صدور قرار وزاري في أكتوبر 2019 بتشكيل لجنة متخصصة تتبع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتضم 14 لجنة فرعية؛ لوضع الدلائل الاسترشادية لجراحة المسالك البولية التى تضم في عضويتها نخبة من كبار الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال من كافة المؤسسات الطبية في مصر.

الجمعية المصرية تواكب المتغيرات والضوابط العالمية

وأشاد الوزير بجهود الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية لمواكبتها كافة المتغيرات، والضوابط العالمية فى مجال وضع الدلائل الاسترشادية لتخصص المسالك البولية، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به على مستوى كافة التخصصات الطبية.

ووجه عبد الغفار، بأهمية صدور الدلائل الاسترشادية لباقي التخصصات الطبية، مؤكدًا دعم كافة الجهود الهادفة للوصول إلى التطبيق الكامل لهذه الدلائل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية للوصول بالقطاع الطبي في مصر إلى أفضل مستوى.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تقدم أصغر منشأة طبية فى أطراف مصر نفس جودة وكفاءة الخدمة المقدمة فى أكبر المنشآت الطبية العاملة في الدولة، وذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

الدلائل الاسترشادية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عدوى، أن هذا المشروع من المشروعات الأساسية التي عملت عليها الجمعية، لوضع دليل لممارسة المهنة بأساسيات مبنية على الدلائل العلمية وبالاستعانة بالدلائل الاسترشادية العالمية، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري والإمكانيات المتاحة في جميع الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة.

بينما لفت رفيق الحلبي، إلى أن الدلائل الاسترشادية بمثابة مرجع هام لكافة أطباء المسالك البولية فى مصر والوطن العربى، مضيفًا أنه سيتم تحديث كتاب الدلائل كل عامين لإضافة أية معلومات جديدة فى هذا التخصص.

مجموعات عمل تضم 85 أستاذًا وباحثًا من مختلف الجامعات

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف مراد، أن اللجنة التى وجه الوزير بتشكيلها بدأت عملها فى نوفمبر 2019 كنموذج لتضافر جهود الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت دعم الجمعية الطبية المصرية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التى قامت بها اللجنة لإصدار الدلائل، وما انبثق عنها من مجموعات عمل بلغت حوالى 85 أستاذًا وباحثًا من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية فى هذا التخصص لكتابة الدلائل الاسترشادية.

وتابع: «أنه تم إصدار النسخة الأولى من كتاب (الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية) فى شهر مايو2021.