تعرف على أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، البحث عن أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس، خاصة الذين فاتهم قطار كليات القطاع الصحي، مثل كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم أو الكليات العملية مثل كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات.

ترصد «الوطن» في السطور التالية تعرف على أقسام كلية أداب جامعة عين شمس:

- قسم اللغة العربية.

- قسم الآثار.

- قسم اللغة الفرنسية.

- قسم التاريخ.

- قسم علم النفس.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم الحضارة الأوربية.

- قسم المكتبات.

- قسم الدراما والنقد.

كما تشمل كلية الآداب، مجموعة من البرامج التعليمية المميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وذلك كونها تهتم بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة، وتتمثل البرامج في الآتي:

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

شروط القبول بالبرنامج:

- الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية ومايعادلها شعة أدبي وعلمي إلى كلية الآداب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الآداب المصرية.

- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.

- يتم المفاضلة والاختيار بين الطلاب الراغبين لدراسة على أساس المجموع الكلي لشهادة اثلانوية العامة.

- ألا يقل مجموع اللغات الثلاثة اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الثالثة للطالب عن 75%.

برنامج التقنية الرقمية للملعلومات المكانية جيوماتكس

يهدف البرنامج إلى إعداج أخصائي متميز وذو كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعما لالمساحية من خلال التدريب على أحد البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية.

يمنح البرنامج:

- أخصائي مساحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة أو شركات القطاع الخاص.

- أخصائي نظم ملعومات جغرافية واستشعار عن بعد في وحدات نظلم المعلومات الجغرافية في الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

- أخصائي تحليلات وبرمجة مكانية

برنامج اللغة الهندية:

يمنح البرنامج دارسيه، دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية التي تعزز تعلم اللغة الهندية ويقوم أساتذة هنود متخصصون يعلمون في المركز الثقافي الهندي وحاصلون على درجة الدكتوراه بالتدريس في هذا البرنامج ما يساعدهم على توفير المجال لممارسة اللغة تحدثاً.