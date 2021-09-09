بروتوكول تعاون بين 3 وزارات لإقامة محطة تحويل المخلفات لطاقة كهربائية

شهد وزراء الإنتاج الحرب والتنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي، لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة «أبو رواش» بنطاق محافظة الجيزة.

ووقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، شفيق جلال حسن رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل عن محافظة الجيزة.

البروتوكول يسهم في إيجاد حلول مستدامة

وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنَّ توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مؤكّداً أنَّ هذا البروتوكول يسهم بشكل كبير في إيجاد حلول مستدامة وفورية في معالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة.

وأضاف «مرسي» في بيان صحفي، أنَّ هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تطوير معيشة المواطن في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وعلى رأس هذه المشروعات منظومة التخلص من المخلفات والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا.

وتابع وزير الدولة للانتاج الحربي أنَّ تحالف «وزارة الإنتاج الحربى وشركة Renergy Group Partners» سيوفر بموجب هذا البروتوكول التقنية المبتكرة لتنفيذ محطة معالجة تحويل المخلفات البلدية الصلبة لطاقة كهربائية بمحافظة الجيزة على الأرض المخصصة لهذا الغرض بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية المعمول بها في مصر.

جهود كبيرة لإدخال تكنولوجيا حديثة في المنظومة

ومن جهته، أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين كل الوزارات والجهات المعنية فيما يخص الاعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، موضحاً أنَّ الدولة تبذل جهوداً كبيرة لإدخال التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة الجديدة للمخلفات والتوسع فيها.

وأكّد شعراوي أن الدولة تبذل جهوداً خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والذي سوف ينعكس تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنَّ تحويل المخلفات لطاقة هو إحدى آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، والتي تعتمد على إقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى ووقود بديل حيث تمتلك مصر الخبرة في إنشاء وإدارة هذه المصانع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّه يتمّ السعي فى الوقت الحالي لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات، إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.

المخلفات الصلبة يتمّ حرقها في محارق خاصة دون فصلها

وأوضحت «فؤاد» أنَ تحويل المخلفات لطاقة يتمّ من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، بما يحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة وهذا حل بديل يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي بما يوفر تخصيص مدافن صحية بها.

وأشارت «فؤاد» إلى أنَّه تمّ إصدار تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من «المُخلفات البلدية الصلبة، الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي» من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن مُعالجة المُخلفات وتحويلها إلى طاقة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنَّ القرار أيضاً شمل وضع معايير الاختيار لـ8 شركات مصرية وذلك طبقاً للتكليفات الرئاسية بالتركيز على الشركات المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، حيث تمت الموافقة على البدء بالتنفيذ في 8 محافظات كمرحلة أولى من أصل 16 محافظة، على أن تكون أول محطة يتمّ تنفيذها في منطقة أبورواش بالجيزة.