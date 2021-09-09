مصانع مخالفة وأطعمة فاسدة.. ضبط 1037 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:ـ

ضبط 10,65 طن كبدة مستوردة بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 4,5 طن مقطعات وهياكل دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القليوبية.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية وبحوزته 3,125 طن أسماك مدخنة رنجة معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

2,1 طن لحوم مجمدة بدون مستندات

ضبط 2,1 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية وبحوزته 2,035 طن أسماك مدخنة رنجة معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته 7 طن سكر تموينى - 216 عبوة جبن أبيض مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بالدفاتر الخاصة بالمحطة وتجميعه 621000 لتر مواد بترولية قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية 4,995000مليونجنيهًا

ضبط 3,000,000 قرص و315 أمبول أدوية خاصة بعلاج القلب – الضغط – السكر – المسكنات – الفيتامينات بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركيًا، 220 قرص أدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة الجهات المعنية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمستشفى بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

13000 قرص أدوية خاصة بعلاج السمنة مجهول المصدر

ضبط 13000 قرص أدوية خاصة بعلاج السمنة – المنشطات مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك صيدلية بمحافظة الجيزة.

ضبط 4,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الشكل والرائحة وبعضها منتهى الصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الإعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

4 مصانع عشوائية بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المعطرات

ضبط 4 مصانع عشوائية بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المعطرات والمنظفات المنزلية، تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية ضبط خلالها كميات كبيرة من المواد الخام والمخلفات البلاستيكية مجهولة المصدر ومنتجات مغشوشة ومقلدة بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 8 مصانع عشوائية وشركات لتصنيع الحلويات وكذا تصنيع اللحوم ضبط خلالها كميات كبيرة من المواد الخام ومنتج نهائى مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بنطاق مديريتى أمن القاهرة والقليوبية.

ضبط مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته 10782 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات. وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.