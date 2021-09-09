محافظ كفر الشيخ يهنئ المزارعين بعيد الفلاح الـ69

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المزارعين بمناسبة عيد الفلاح المصرى الـ69، والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن اعتزازه وتقديره بالفلاح المصري، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الزراعي من خلال المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الفلاح المصري هو العمود الفقري للدولة حيث يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل من أجل تأمينها من الجوع، مدافعا عن أمنها الغذائي، مشيرا إلى أن المزارعين أحد أسس التنمية في مصر.

«نورالدين»: اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى

وأشار إلى أن الفلاح بعد قيام ثورة يوليو المجيدة، أصبح مالكا للأرض الزراعية بعدما كان أجيرا، وأصبح من حقه حتى يومنا هذا التصرف فيها كما يشاء ليزرع ويحصد ويأكل من خيراتها.

وأشاد اللواء جمال نورالدين، بما يحدث من تطوير لحياة الفلاح بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، وسعي الدولة بكل جهد إلى توفير كافة مطالب الفلاحين بتقديم الخدمات لهم من خلال ما يسمي بـ«كارت الفلاح الذكي» لصرف التقاوي والأسمدة والقضاء على التلاعب في أسعارها بالسوق السوداء.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى معيشته، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدا أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية.