الأولى من نوعها.. محافظ كفر الشيخ يستعرض إنشاء 8 أبراج «أيقونية»

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها إنشاء التجمعات السكنية الثلاثة غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، لموقع التجمع السكني الثالث، من بين التجمعات السكنية الثلاثة التي أُعلن عن إقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ودعا محافظ كفر الشيخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لزيارة المواقع الثلاثة، وعدد من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

مراجعة مشروعات الصرف الصحي استعداداً لفصل الشتاء

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أن التجمع السكني الثالث سيشمل إقامة 162عمارة سكنية، مكون من دور أرضي و11 دور متكرر، بالقرب من طريق طنطا، والطريق المؤدي إلى مستشفى جامعة كفر الشيخ بالإضافة إلى إقام 8 أبراج «أيقونية» على غرار مدينة العلمين الجديدة، كأول محافظة على مستوى الجمهورية يتم فيها ذلك، منها 4 أبراج متصلة في أول أربع أدوار، وبارتفاع 40 دوراً، و4 أبراج منفصلة بارتفاع 30 دوراً، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ولفت المحافظ إلى أن الموقع يتضمن إنشاء مراكز تجارية ومكاتب إدارية، وأماكن للترفيه، ومجمع مدارس دولية، وجامعة خاصة بالتعليم الفني، وناد اجتماعي، و3 مساجد، ودار مناسبات، وسيتم إقامة 13 ألف و152 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن مدة المشروع تبلغ 24 شهراً للمرحلة الأولى، و36 شهراً حتى انتهاء الأعمال.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة مراجعة مشروعات الصرف الصحي، وخفض المنسوب، والقيام بأعمال الصيانة للصرف الصحي، استعداداً لموسم الشتاء المقبل.

تمييز التاكسي بكفر الشيخ ودسوق بلاصق واضح

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتمييز التاكسي الخاص بمدينة كفر الشيخ ومدينة دسوق، بلاصق أحمر واضح، للتفرقة بينها، ومنع دخول تاكسي دسوق للعاصمة إلا من خلال تصريح لمرة واحدة، أو لتوصيل الحالات الحرجة، وتم تحديد نقطة تفتيش لتطبيق هذا القرار، مناشداً سائق وصاحب التاكسي الالتزام بالقرار حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

وناقش محافظ كفر الشيخ طلبات أعضاء مجلس النواب ومشكلات الدوائر، وتم وضع حل لها، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح المواطنين.