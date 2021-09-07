محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة الانتهاء من إنشاءات مستشفى الأورام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب محافظة كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير بمدن وقرى المحافظة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، اليوم، الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، الواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.

إنشاء محاور جديدة بكفر الشيخ

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول، وشارع ال21، مشدداً على منع عبور السيارات والتكاتك المخالفة، وإزالة التعديات على الطريق، موجها إلى إجراء تعديل مروري بأحد الشوارع المتفرعة من شارع صبري القاضي، لمنع التكدس المروري، وتيسير الحركة .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال الخرسانات بنسبة 100% ،ونسبة التشطيبات النهائية 98%، ووصل الإنشاء في المبنى الجديد إلى حوالي 60% ،المكون من دور واحد يشمل «المغسلة، الكهرباء، والعيادات»، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، في بيان صحفي، اليوم، أن أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكداً أن إنشاء مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، لافتا إلى أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى «أ»، بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 طوابق علوية، ومبنى «ب»، مسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضي و3 أدوار علوية.

وأوضح أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، ومكون من أرضي، وستة طوابق تضم 67 غرفة للإقامة، وتحتوي على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

ونوه إلى الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 95%.

جدير بالذكر أن غرب العاصمة، شهد أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدءا من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وتم توفير مقاعد وألعاب أطفال وبرجولات ومظلات، وإنشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول «السلخانة سابقا»، لربط غرب بشرق المدينة، بالإضافة لإنارته، كما تم إنشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.