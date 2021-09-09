بمشاركة 13 فنانا.. مكتبة الإسكندرية تفتح معرض «أول مرة» للمواهب الشبابية

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدورة الخامسة عشرة لمعرض «أول مرة»، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات، حيث يستمر المعرض حتى يوم الإثنين، 27 سبتمبر الجاري، يوميًا من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، ماعدا أيام الجمعة، في استقبال الرواد ومحبي الفن والإبداع والابتكار .

شارك في المعرض ما يقرب من 13 فنانا من أبناء مدينة الإسكندرية، حيث تتبنى عرض لوحات لمواهب شبابية في معرض أول مرة، والذي يأتي من أجل تنمية مواهب الشباب وإظهار لوحاتهم الفنية والإبداعية.

معرض أول مرة في مكتبة الإسكندرية

ويعد معرض «أول مرة»، نتاج لمشوار طويل وتكملة لما بدأته مكتبة الإسكندرية طوال خمسة عشرة عامًا من دعم عدد كبير من المواهب الفنية الشابة، وذلك من خلال منحهم المساحة المناسبة لعرض تجاربهم الفنية بشكل مُركَّز، فأصبح معرض «أول مرة» قِبلة لمتذوقي الفن والمهتمين بمتابعة المواهب الشابة، يشاهده مئات من زائري المكتبة، كما يتيح المعرض للفنانين الشباب فرصة للاحتكاك المحلي، وظهورًا مميزًا على الساحة الفنية.

وتُقدِّم مكتبة الإسكندرية هذا العام نُخبة منتقاة من شباب الفنانين، حيث تسعي من خلال أنشطتها إلى توفير مساحة عرض أكبر من المعتاد في المعارض الجماعية، دعمًا للفنانين في تقديم أعمالهم المبشرة.

يُشارك في هذه الدورة 13 فنان وفنانة من الإسكندرية وطنطا تتراوح أعمارهم من 24 إلى 35 عام، ويبرز هذا العام أيضًا جيل جديد من منسقي المعارض الشباب، ليكون معرض «أول مرة» معرضهم الأول أيضًا.