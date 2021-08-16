افتتاح معرض الكتاب الدولي الـ16 في مكتبة الإسكندرية

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض الكتاب الدولي في دورته السادسة عشرة، اليوم الاثنين، والمقرر أن يستمر حتي نهاية شهر أغسطس الجاري.

مدير مكتبة الإسكندرية: كورونا حرمتنا من نشاطات ثقافية

وقال «الفقي» إن فيروس كورونا حرمنا من بعض النشاطات الثقافية، إلا أننا حاولنا الاستمرار، كإحدى المؤسسات الثقافية القليلة في الدولة التي تمارس نشاطها في ظل الوباء الذي اجتاح العالم أجمع، لمدة عام ونصف ومازالت المكتبة تمارس فعالياتها مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: «سعداء بممارسة هذا القدر من النشاط الثقافي والعلمي في مثل هذه الظروف التي مر بها العالم أجمع»، لافتًا إلى أن معرض الكتاب الدولي هو عرس سنوي للكتاب وتقليد استمر لسنوات طويلة.

محافظ الإسكندرية: قراءة الكتاب من الموبايل لا تمنحك متعة

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عدد الشباب المتواجدين أمام البوابة لحضور الفعالية كان مبهرًا وأمرًا جميلًا يضيف إلى معرض الكتاب.

وأضاف «الشريف» أن قراءة الكتاب عبر الهاتف المحمول لا تجعلك تستمتع بقراءة الكتاب، لذلك قراءة الكتاب الورقي أمر يجعلك تمتع بالقراءة.

رئيس هيئة الكتاب: مصر تقرأ 750 مليون ساعة في الأسبوع

وكشف هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه في الآونة الأخيرة كسرنا مقولة «أننا شعب لا يقرأ» ففي فبراير الماضي صدر تقرير من قبل الإندبندنت حيال ترتيب الدول من حيث القراءة، حيث وصلت مصر إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم، وتبين أننا شعب يقرأ كل أسبوع ما يعادل ٧٥٠ مليون ساعة.

وأكد أن الشباب تحت سن 35 عامًا هم من أدخلوا مصر في هذه القائمة، لافتاً إلى أن أهمية معرض الكتاب تأتي من أهمية مكتبة الإسكندرية، المؤسسة الدولية المعنية بالكتاب والثقافة، موضحًا أن معرض مكتبة الإسكندرية هو الحدث الثقافي الأهم في مدينة الإسكندرية.

معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية

ويضم معرض الكتاب الدولي حوالي 65 دار نشر مصرية وعربية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، والتي من المقرر أن تبث الفعاليات بشكل حي في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات.