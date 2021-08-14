«السياحة» تشارك في الدورة الـ16 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مشاركتها في الدورة الـ16 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي سيعقد خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2021. وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إن الجناح المخصص للوزارة سوف يعرض عددا من الكتب والدوريات العلمية من إصدارات المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عرض للنماذج الفنية والمستنسخات الأثرية التي تبرز جمال الفن المصري وجهد وحرفية العاملين والفنيين في تنفيذ تلك القطع الفنية بدقة فائقة.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الكتب والإصدارات تتنوع في شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصري القديم، مثل مختارات من علم الترميم والآثار المصرية القديمة والآثار والمنشآت الإسلامية والقبطية، والتاريخ والآثار في العصر اليوناني الروماني، كما تشمل المعروضات أطلس المواقع الأثرية لكثير من المحافظات من بينها الأقصر وسوهاج.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، تنظمه مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. وشاركت وزارة السياحة والآثار، في الدورة السابقة، ونجح المعرض في احتلال مكانة على قائمة المعارض العربية والدولية.