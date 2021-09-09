آخر أخبار اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات 2021.. 6 مزايا

يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم، والمؤمن عليهم، عن آخر أخبار اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات 2021، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

مزايا قانون المعاشات والتأمينات الجديد

وأكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حمل بين طياته العديد من المزايا المتمثلة فيما يلي:

- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.

- إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، منها الاستثمار العقاري.

- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم «392» لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به، اعتبارًا من 14 يوليو 2020، اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية»، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود.

- نص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

- الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.

- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم «عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج».