اهتمام كبير توليه الدولة، تجاه العمالة غير المنتظمة، وهو ما تجلى في قانون المعاشات الجديد، الذي أوضح خطوات وكيفية التأمين عليها، وهو ما أكده اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، بأن هناك توجيهات دائمة ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الفئة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة في قانون المعاشات الجديد، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

ووفقا لرئيس رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن نصوص المعاشات الجديد في قانون 148، تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة الغير منتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

كما أنه في حالة عدم وجود جهة عمل تؤمن على العامل فإن الدولة تدفع له قيمة الـ 12% بدلا من جهة العمل، موضحا أن نسبة الـ 9% التي سيدفعها العامل تعادل 100 جنيه شهريًا.

خطوات التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.