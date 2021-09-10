5 أسباب للموت المفاجئ وسط الشباب في مصر.. انتبه لها

قال الدكتور علاء الغمري، استشاري امراض القلب، أن هناك أسبابا عديدة للموت المفاجي، خاصة أمراض القلب والتي تؤدي بشكل كبير للوفاة المفاجئة عند الشباب وعند تشريح جثث المتوفين وجد لديهم أمراض في الجهاز القلبي الوعائي، غالبًا ما تكون وراثية، مضيفا أن هناك حالات يحدث فيها الموت المفاجئ عند لاعبي الرياضة ويكون ذلك أثناء النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة، وغالبا ما يحدث عند الذكور أكثر من الإناث.

وأضاف «الغمري» في تصريح خاص لـ «الوطن»، «من الأفضل أن يتوجه الشخص الذي لديه أمراض وراثية في القلب، للكشف بشكل منتظم إلى الطبيب المختص، ليتفادي أي من الاعراض التي يسبب القلب في الموت المفاجي، مشيرا إلى أن هناك أسبابا وراء الموت المفاجي وهي كالتالي:

تضخم عضلة القلب سبب في الموت المفاجئ

1- اصابة عضلة القلب التضخمي في هذه الحالة الوراثية في العادة، يزيد سمك جدران عضلة القلب، مما تعيق العضلة السميكة النظام الكهربائي للقلب مما يؤدي إلى نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة (اضطراب النظم) وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المفاجئة بأزمة قلبية، هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة المفاجئة المرتبطة بالقلب للأشخاص الأقل من عمر 30

2- التهاب عضلة القلب الذي يمكن أن ينتج عن فيروسات وأمراض أخرى

3- الإغماء غير المبرر إن حدث ذلك أثناء ممارسة النشاط البدني، فقد يكون علامة على أن هناك مشكلة في القلب، سواء كانت لها تاريخ عائلي من الوفاة القلبية المفاجئة، حيث تتمثل العلامة التحذيرية الرئيسية الأخرى في تاريخ عائلي من الوفيات غير المبررة قبل بلوغ سن 50 سنة. إن حدث ذلك في عائلتك، لابد من استشارة الطبيب المختص لاجراء الفحوصات الطبية

4- شرايين القلب التاجية غير الطبيعية، حيث يولد الناس أحيانا بشرايين القلب (الشرايين التاجية) متصلة بشكل غير طبيعي. يمكن أن تصبح الشرايين مضغوطة أثناء التمرين ولا تقدم تدفق الدم الملائم للقلب.

5- متلازمة كيو تي الطويلة وتتسبب في اضطراب نظم القلب الوراثي في نبضات قلب سريعة ومضطربة مما يؤدي في الغالب إلى الإعياء، وبالنسبة للصغار المصابون بمتلازمة كيو تي الطويلة معرضون لخطر أكبر من الوفاة المفاجئة.