احذر متلازمة القلب المنكسر بعد انتشار الموت المفاجئ

ترتبط دائما فكرة الموت في أذهاننا، بالأسباب المألوفة، كالتقدم في العمر أو المرض أو نتيجة لحادث ما، ولكن طرأ اختلاف في اللآونة الأخيرة، فنفاجئ بموت الشباب وصغار السن، بدون أي إنذار مقدم، وكان آخر حالات تلك الظاهرة، وفاة رجل بمحافظة الشرقية، أثناء اصطحاب زوجته للكشف لدى طبيب جراحة.

وكانت كاميرا المراقبة، التقطت لحظة وفاته، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول "الموت فجاة"، ودارت العديد من التساؤلات، عن ارتباط هذا الأمر بالعامل النفسي.

فرويز: ظاهرة القلب المنكسر أحد الأعراض الأساسية للموت المفاجئ

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب جامعة القاهرة، في تصريحاتل ـ"الوطن"، "إن ظاهرة الموت المفاجئ، قد يكون أحد أسبابها الرئيسية هي متلازمة القلب المنكسر، فعندما يشعر الشخص بالحزن، أو يتعرض لضغط عصبي شديد، أو يدخل في حالة اكتئاب، يؤدي ذلك إلى تقليل هرمون الدوبامين والسيروتونين في المخ، وبتبعية يزيد هرمون النورادرينالين في الدم وهذا الهرمون يعد مادة قابضة للأوعية الدموية، فمن الممكن أن يسبب جلطة في المخ أو نزيف في المخ، ما يسبب الوفاة على الفور".

فرويز: الأشخاص العصبيين والحساسيين تزيد فرص الوفاة لديهم

وأشار فرويز، إلى أن فرص الوفاة تزيد مع الأشخاص العصبيين، أو القلقون، أو الذين يمرون بمشكلة تعليمية أو عاطفية، وايضا الأشخاص الحساسين، ومن يعاني من عيوب خلقية في القلب او المخ، فمع كثرة الضغوط يتأثرون بشكل أكبر من الأشخاص الطبيعيين مما يزيد معدل الوفاة لديهم، لافتاً إلى أن معظم الوفيات في أحيان كثيرة لم يكونو على علم بالعيب الخلقي ويتم اكتشافه بعد الوفاة.

استشاري الطب النفسي: أصحاب العيوب الخلقية أكثر عرضة للوفاة

وأضاف جمال، أن أصحاب العيوب الخلقية تكون المشكلة لديهم عبارة عن رابط بين شريان ووريد في الأوعية الدموية الصغيرة، ولكن عندما يحدث بين شريان ووريد أكبر حجما ومع أي ارتفاع في هرمون النورادرينالين يحدث نزيف سريع قد يؤدي للوفاة، أو تحدث جلطة سواء في القلب أو المخ تؤدي للوفاة.

فرويز: ينصح بعدم النوم أثناء الحزن تجنباً للوفاة

ونصح فرويز، بعدم النوم أثناء الحزن أو الزعل، والأبتعاد عن النكد بكل الطرق، والبحث على مصادر السعادة والتعايش معها، لأن الأستهتار بهذه الأمور قد تؤدي لحدوث الجلطات، أو الشلل النصفي، أو الأزمات القلبية، وجلطات المخ.