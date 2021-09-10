وزير التعليم: 17 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة دور ثان حتى الآن

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية رصد 17 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات أو يشوبها مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية، معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان لا يشوبها أى مشكلات

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع حالات الغش التى تم رصدها خلال سير أول أسبوع من امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021، سيتم تحويلها للنيابة العامة، وأنه سيكون هناك عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين والمتجاوزين خلال وقت الامتحانات، موضحا أن غرفة العمليات لم ترصد وجود أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب خلال سير العملية الامتحانية، مؤكدا أن الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل إنهاء الامتحانات بشكل منضبط وهادئ.

وزير التعليم: حالات الغش في أول أسبوع من امتحانات الثانوية العامة دور ثان تم تحويلها للنيابة العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات يتم إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها إلى أن أعمال التصحيح تتم أولا بأول، لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان عقب إنتهاء الامتحانات بأيام قليلة، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تعتمد على الفهم ونتاج التعلم

ومن جهته، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في بيان رسمي له، أن أجواء الامتحانات خلال اليوم السادس أمس، سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.