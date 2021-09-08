وزير التعليم لـ«الوطن»: الدراسة في موعدها.. و«مفيش تأجيل»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا يوجد أي قرارات بخصوص تأجيل العام الدراسي الجديد، بسبب متحور «دلتا بلس» من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق، لوضع اللمسات النهائية، لانطلاق العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس على مستوى الجمهورية، وتطهير دورات المياه، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا تأجيل للعام الدراسي الجديد

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من الصعب تأجيل العام الدراسي الجديد، بسبب متحور «دلتا بلس» من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة عملت العامين الماضيين في ظروف صعبه للغاية، ونجحت تماما في تسيير العامين الدراسيين، في ظل ظهور الجائحة، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تعقيم المدارس بصورة دورية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

الدراسة تبدأ في 9 أكتوبر

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 9 أكتوبر المقبل، و12 من نفس الشهر للمدارس الدولية والخاصة، منوها إلى أن الوزارة عازمة على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليمي، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لوضع السيناريوهات المحتملة؛ للحفاظ على بداية عام دراسي جديد دون مشكلات، كما أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير بشكل منضبط ودون مشاكل.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة، عن أن فيروس كورونا بتحوره «دلتا بلس» سريع الانتشار، ويجب على جميع المواطنين سرعة التسجيل في موقع اللقاح من أجل تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن متحور دلتا بلس ليس الأشرس بين متحورات كورونا، ولكنه أسرع في الانتشار، وأنّ كل الدراسات أثبتت فعالية اللقاحات مع المتحور، علاوة على أن كل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للقلق أو التوتر.