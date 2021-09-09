لتعويض الخسارة.. فورد توقف تجميع وتصنيع السيارات فى الهند

أعلنت شركة «فورد»، في الهند اليوم الخميس، عزمها إعادة هيكلة عملياتها من خلال خطط لتوسيع فريقها لحلول الأعمال في تشيناي بشكل كبير مع تقديم بعض سيارات فورد العالمية الشهيرة وسيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى السوق مع التوقف عن تصنيع السيارات في الهند.

وتستمر شركة Ford في تزويد العملاء في الهند بقطع الغيار والخدمة ودعم الضمان المستمر، كجزء من الخطة، وستقوم شركة Ford India بإيقاف تجميع المركبات في Sanand بحلول الربع الرابع من عام 2021، وتصنيع السيارات والمحركات في تشيناي بحلول الربع الثاني من عام 2022.

وبعد الخسائر التشغيلية المتراكمة التي تزيد عن 2 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية و 0.8 مليار دولار من التخفيض غير التشغيلي للأصول في عام 2019 ، من المتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى إنشاء أعمال مربحة بشكل مستدام في الهند، وستركز فورد على تنمية قدراتها وفريق حلول الأعمال من فورد في الدولة، فضلاً عن الهندسة وتصنيع المحركات للتصدير.

ومع وجود أكثر من 11000 عضو في الفريق حاليًا في الهند، تخطط شركة Ford Business Solutions للتوسع لتوفير المزيد من الفرص لمطوري البرامج وعلماء البيانات ومهندسي البحث والتطوير والمتخصصين في المالية والمحاسبة، وذلك دعماً لخطة Ford + لتحويل وتحديث Ford على مستوى العالم.

أكثر من 500 موظف في مصنع Sanand Engine، الذي ينتج محركات للتصدير لشاحنة «بيك آب Ranger»، الأكثر مبيعًا، وحوالي 100 موظف يدعمون توزيع قطع الغيار وخدمة العملاء، سيستمرون أيضًا في دعم أعمال Ford في الهند.

وتبدأ فورد في استيراد وبيع السيارات الأيقونية، بما في ذلك موستانج كوبيه، وسيستفيد العملاء في الهند أيضًا على المدى الطويل من خطة الشركة لاستثمار أكثر من 30 مليار دولار عالميًا لتقديم سيارات هجينة وكهربائية بالكامل جديدة تمامًا، مثل Mustang Mach-E.

كما ستتوقف مبيعات المنتجات الحالية مثل Figo و Aspire و Freestyle و EcoSport و Endeavour بمجرد بيع مخزون التجار الحاليين، وستواصل Ford عمليات دعم العملاء الكامل لهذه المركبات مع الخدمة وقطع غيار ما بعد البيع وتغطية الضمان.

وقال جيم فارلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ford Motor Company: «كجزء من خطة Ford +، نتخذ إجراءات صعبة ولكنها ضرورية لتقديم عمل مربح بشكل مستدام على المدى الطويل وتخصيص رأس مالنا للنمو وخلق قيمة في المجالات المناسبة».

وعلى الرغم من الاستثمار الكبير في الهند، تراكمت لدى شركة فورد أكثر من 2 مليار دولار من الخسائر التشغيلية على مدى السنوات العشر الماضية وكان الطلب على السيارات الجديدة أضعف بكثير من المتوقع.

«أريد أن أوضح أن Ford ستواصل الاهتمام بعملائنا الكرام في الهند، والعمل عن كثب مع وكلاء Ford India ، وجميعهم دعموا الشركة لفترة طويلة»، بينما لاتزال الهند مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لنا، وبفضل فريق حلول الأعمال المتنامي لدى فورد، ستظل قاعدة موظفين كبيرة ومهمة لشركة فورد على مستوى العالم ".

وأضاف أنوراغ ميهروترا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة Ford India: «تتمتع فورد بتاريخ طويل وفخور في الهند، نحن ملتزمون برعاية عملائنا والعمل بشكل وثيق مع الموظفين والنقابات والتجار والموردين لرعاية المتضررين من إعادة الهيكلة».

بينما قالت شركة Ford India: إنها اتخذت إجراءات إعادة الهيكلة هذه بعد التحقيق في العديد من الخيارات، بما في ذلك الشراكات ومشاركة المنصات والتصنيع التعاقدي مع مصنعي المعدات الأصلية الآخرين وإمكانية بيع مصانعها ، والتي لا تزال قيد الدراسة.

وستعمل فورد عن كثب مع الموظفين والنقابات والموردين والتجار والحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في تشيناي وساناند لتطوير خطة عادلة ومتوازنة للتخفيف من آثار القرار.

وستواصل فورد أيضًا الاعتماد على الموردين المقيمين في الهند للحصول على قطع غيار لمنتجاتها العالمية، وسيواصل الموردون والبائعون الذين يدعمون حلول الأعمال من فورد دعم الأعمال التجارية كالمعتاد.

وقال ستيفن أرمسترونج، مسؤول التحول في أمريكا الجنوبية والهند: «نحن ممتنون لفريقنا المتفاني في الهند الذي قام بالعديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة في محاولة لوضع الشركة في موضع الربحية والنمو».

وفيما يتعلق بهذا الإعلان، تتوقع شركة فورد حاليًا أن تسجل رسوم سلع خاصة قبل الضرائب تبلغ حوالي 2.0 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 0.6 مليار دولار في عام 2021، وحوالي 1.2 مليار دولار في عام 2022 ، والرصيد المتبقي في السنوات اللاحقة.

وضمن هذا المجموع سيكون حوالي 0.3 مليار دولار من الرسوم غير النقدية، بما في ذلك الاستهلاك والإطفاء المتسارعين، وسيتم دفع الرسوم النقدية المتبقية البالغة حوالي 1.7 مليار دولار بشكل أساسي في عام 2022 والتى تعزى إلى التسويات والمدفوعات الأخرى.