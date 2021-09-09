«الإسكان»: استبعاد رئيس جهاز المنصورة الجديدة وعدد من العاملين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا باستبعاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وبعض العاملين بجهاز المدينة، وذلك خلال زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة.

تكليف بالعمل على مدار الـ24 ساعة لإنهاء المشروعات في المواعيد المحددة

كما أصدر وزير الإسكان قرارا بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم، رئيسا لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وكلفه بالعمل على مدار الـ24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة.

واجتمع الوزير، بشركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة في مدينة المنصورة الجديدة، مشددا عليهم بضرورة العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.