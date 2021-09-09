تزامنا مع عيدها القومي.. «غراب» يكشف عن إنجازات «حياة كريمة» بالشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، آخر تطورات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، قائلا: إنّ مبادرة «حياة كريمة» مبادرة عبقرية، أطلقها الرئيس السيسي لرفع مستوى الريف المصري.

مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 41 قرية بالحسينية

وأضاف «غراب»، خلال لقاء بـ«نشرة أخبار DMC»، المذاعة على شاشة قناة DMC، أن مبادرة «حياة كريمة» يتم العمل بها في مركز الحسينية، وذلك في 41 قرية داخل المركز، وفي جميع القطاعات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والطرق والتربية والتعليم والصحة والإسعاف والاتصالات.

تنفيذ 602 مشروع ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

ولفت أن إجمالي مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية 602 مشروع، ونسب التنفيذ مطمئنة، وقد تكون متخطية المستهدف، والانتهاء من المرحلة الأولى في وقت قريب.

انتهاء مشكلة الصرف والمياه لثلث مساحة المحافظة

وتابع: «حجم كبير جدا من مشروعات الصرف الصحي، وعدد كبير من مشروعات مياه الشرب، وهما أكبر مشكلتين بنقابلهم في منطقة الشمال، والحسينية تمثل أكثر من ثلث مساحة المحافظة وتنتهي هذه المشكلة بشكل جيد ويرضى أهلنا لتقديم هذه الخدمات».

87% من مساحة الشرقية أراضي زراعية

وعن مجهودات المحافظة لدعم الفلاح بالشرقية، قال إنّ 87% من مساحة أراضي الشرقية هي أراضي زراعية، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية أكثر من 870 ألف فدان، لافتا أن 21 مركز لتجميع الألبان تقدموا للحصول على المبادرة للتطوير، وتم الموافق على 15 مركز والبدء في 6 آخرين.

نسبة تنفيذ مشروع تبطين الترع وصل لـ 28%

وأشار إلى المحافظة تجتهد مع مديرية الزراعة والري لتبطين الترع، إذ تبلغ أطوال تبطين الترع بالحسينية 420 كيلومتر، تم تنفيذ 28% منها بتكلفة مليار و400 مليون بغرض إيصال المياه للأطراف لحل مشكلات عدم وصول المياه لبعض الأراضي الزراعية، مؤكدا أن العمل بمنظومة الري الحديث يتم بصورة جيدة للغاية بالمحافظة، وتم الانتهاء من 25 ألف فدان بنظام الري الحديث.