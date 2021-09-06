«حياة كريمة» تنتهي من بناء مدارس جديدة وإدخال الصرف بقرى الإسكندرية والمنوفية

قالت مؤسسة «حياة كريمة» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» إن أعمال المبادرة الرئاسية مستمرة بمحافظة الأسكندرية بمختلف القطاعات الجاري تطويرها بمبادرة «حياة كريمة»، حيث إنه تم الإنتهاء من مدرسة «نجع الصحفاق ٢» بقرية الغربانيات ببرج العرب، حيث تم انشاء ١١ فصل جديد، والجدير بالذكر انها المدرسة الثانية التي يتم الانتهاء منها بنطاق برج العرب حيث ان قد سبق الانتهاء من مدرسة «عبد ربه خالد» بقرية بهيج، حيث تستهدف هيئة الابنية التعليمية تخفيض كثافات الفصول من ٦٥ طالب الي ٤٠ طالب. ويبلغ عدد المشروعات التابعة للابنية التعليمية ببرج العرب ٢١ مشروع توسعة ورفع كفاءة و ٧ مشروعات صيانة ورفع كفاءة.

واستمرت اللجنة الإشرافية لمحو الأمية وتعليم الكبار في زياراتها الميدانية بقري ونجوع برج العرب لحصر أعداد غير المتعلمين وتوفير فصول لهم، وذلك في تواجد من مؤسسة «حياة كريمة» م / ايه جمال - منسق حياة كريمة» بالاسكندرية.

أعمال المبادرة بمحافظة المنوفية

أما عن أعمال المبادرة بمحافظة المنوفية، تم عقد اللقاء الدوري لمتابعة أعمال المبادرة بحضور السكرتير العام لمحافظة المنوفية اللواء/ علاء رشاد، م/ محمد ربيع - منسق العام بالمحافظة، د./ أمل غنيم - منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة»، وبحضور رؤساء مجالس مدن الشهداء و أشمون والسادة وكلاء الوزارات و مسئولي القطاعات، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الخاصة بالمبادرة في المحافظة ومناقشة الحلول للمعوقات الموجودة، وبالمتابعة الميدانية لمركز الشهداء، يستمر العمل في مشروع الصرف الصحي في شمياطس، وقد وصل نسبة الإنجاز الي ٦٥٪، وإستمرار عملية هدم المدرسة الاعدادي لإعادة عملية البناء بقرية بشتامي، واستمرار أعمال حفر الصرف الصحي بقرية عشما.

الانتهاء من حفر وتركيب مواسير الغاز الطبيعي في العراقيه بنسبه تنفيذ ٧٥٪

وبقرية العراقية، تم الانتهاء من حفر وتركيب مواسير الغاز الطبيعي في العراقيه بنسبه تنفيذ ٧٥٪، أما بمركز أشمون، يتم متابعه مد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بقرية سنتريس حيث جارى إنهاء الأعمال المفتوحة تمهيدا للتسليم ، كما تم متابعة الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية بسنتريس، ومد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب بناحية قرية منيل دويب، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بناحية القناطرين، ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بناحية القناطرين، كما يجرى تبطين ترعة العامرية بزمام منيل دويب و القناطرين، وانشاء مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بسنتريس، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمنيل دويب.

إنشاء جناح بمدرسة الشهيد شوقى عبدالحكيم

وكذلك تم متابعة مد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرية كفر أبو محمود، كما يتم إنشاء جناح بمدرسة الشهيد شوقى عبدالحكيم بمنيل دويب 22 فصل حيث تمت أعمال الحفر على كامل المساحة، وأيضا إنشاء ملعب منيل دويب حيث تم الانتهاء من الحفر بمساحه الملعب حيث أنه سيتم إنشاء ملعب محاط بسور وغرفة خلع ملابس و غرفة تحكم .

أما بالوحدة المحلية بطهواي:

١- تم البدء في شد اعمده الدور الثاني بمجمع المصالح الحكومي بطهواي.

٢- تم صب سقف الدور الخامس بمدرسه عزبه التاجي البحريه بدلهمو.

٣- تم صب سقف الدور الخامس بجناح المدرسة الثانوي العام بطهواي وتم الانتهاء من أعمال البناء بالطوب والأسمنت وأعمال المحارة والنجارة والكهرباء والسباكة وجاري تركيب الرخام وأعمال الدهانات والنقاشة.

٤- تم البدء بالحفر بالمجمع الزراعي بطهواي، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.