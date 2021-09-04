«الرى»: انتهاء تأهيل 2400 كيلومتر من الترع فى مختلف المحافظات

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً عن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، كشف عن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٤٢٢ كيلومتراً بمختلف المحافظات.

وقال وزير الرى، فى بيان، أمس، إنه جارٍ العمل فى تنفيذ ٦٢٠٤ كيلومترات أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٧٩ كيلومتراً تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع إلى ٩٠٠٥ كيلومترات حتى تاريخه فى إطار المرحلة الأولى من المشروع التى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

وأضاف أن أجهزة «الرى» تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة.

وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة الحالية هى تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل، أكد تقرير رسمى لـ«الرى» أنه تم التحول لأنظمة الرى الحديث فى زمام ٤٠٣ آلاف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان.