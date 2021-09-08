حالة الطقس اليوم 8-9-2021.. أمطار خفيفة ورياح في بعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضاف خبراء الأرصاد أنه يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين مطروح بقيم تتراوح من 2 : 2:5 متر، بالإضافة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم - مطروح» بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 34 26

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 31 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27