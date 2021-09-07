حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 8-9-2021 في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء؛ إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب «سيناء، والبلاد».

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنَّ يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب «سيناء، والبلاد»، على فترات متقطعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين مطروح، بقيم تتراوح من 2 : 2.5 متر.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم - مطروح»، بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فإنّها تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 34 26

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 31 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27