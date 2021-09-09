تساؤلات عديدة انتشرت خلال الفترة الأخيرة مع الزيادة النسبية لأعداد المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ومن بين هذه التساؤلات وأكثرها شيوعا: هل يطبق تناوب الموظفين في حالة زيادة إصابات كورونا؟

هل يطبق تناوب الموظفين في حالة زيادة إصابات كورونا؟.. لجنة كورونا تجيب

وفي إطار ذلك، كشف مصدر حكومي مسؤول عن أن اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضعت خطة استراتيجية، لتطبيق تناوب الموظفين في حالة زيادة إصابات كورونا وتعرض البلاد للموجة الرابعة لجائحة كورونا.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمواجهة أزمة كورونا، سيصدر قرارا بتشديد الإجراءات الاحترازية في المصالح والجهات الحكومية، ومن بينها تطبيق التناوب في حضور الموظفين للعمل لمنع التزاحم، ولتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي واستخدام كل وسائل التعقيم والوقاية من تفشي انتقال الفيروس.

نظام تطبيق تناوب الموظفين في حالة زيادة إصابات كورونا يبدأ بـ50 %

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن تطبيق نظام التناوب لموظفي الحكومة سيكون بحضور 50 %، وإذا استمرت الأعداد في الزيادة كما حدث في الموجتين الأولى والثانية، سيصدر قرار آخر بتخفيض أعداد الحاضرين أكثر من 50 % لتصل إلى 75%، في ظل الإجراءات الاحترازية التي سيتم التشديد على تطبيقها واتباعها، خاصة في الأوقات التي تتزامن مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وهي البيئة الخصبة التي قد ينتشر من خلالها الفيروس وتتفاقم نسب تعرض الإصابة به.

وكانت زارة الصحة والسكان أعلنت، منذ عدة أيام، تزايد أعداد مصابي كورونا في مصر، وهو ما يعد مؤشرا لدخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا للبلاد.