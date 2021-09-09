نقابة «القرآن الكريم» تكشف تفاصيل واقعة «العضو المفصول»: شكاوى أخلاقية

اتخذت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قراراً بفصل أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة وشطبه من سجلاتها نهائيا، وهو العضو هاني سعد محمود عبد الوهاب، وجاء هذا القرار بناء على تقرير أعدته لجنة القيم بنقابة القراء، وانتهى التقرير إلى عقوبة فصل هذا العضو، الذي يعد أيضا أحد أئمة الجامع الأزهر.

ولم يقتصر قرار النقابة على الفصل، حيث أعلنت في بيان رسمي أمس تكليف المستشار القانوني للنقابة بسرعة متابعة البلاغات المقدمة للنيابة العامة «ضد بعض مدعي التلاوة، ممن يسيئون إلى كتاب الله وإبلاغ المجلس بما تم ضدهم» بحسب بيان عن النقابة.

نقيب القراء يكشف تفاصيل فصل العضو هاني سعد

ومن جانبه، قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، في تصريح لـ«الوطن» إن النقابة تتصدى لأي شخص يتجاوز في حق كتاب الله عز وجل، وكشف عن أسباب قرار فصل هاني سعد، موضحاً أنه جاء بناءً علي شكاوي مقدمه ضده، والتي وصفها بـ«الشكاوى الأخلاقية».

وأضاف نقيب القراء: "الشكاوى كانت بسبب أفعال مسيئه للدين الإسلامي ولكتاب الله عز وجل، ومسيئه ايضاً للازهر الشريف ولكل العاملين به، ونقابة القراء مفتوحة للجميع ولكن في ذات الوقت تدافع عن القرآن الكريم ضد أي متجاوز أو مسيء"، بحسب تعبيره.

قرار الفصل شمل 17 عضوا

وأشار حشاد إلى أن قرار الفصل لم يشمل «هاني» فقط، حيث شمل أيضا 17 عضوا من بينهم الشيخ محمد زغلول الذي صدر بحقه قرار بالفصل والشطب نهائياً من النقابة.

يذكر أن مجلس نقابة القراء قد عقد اجتماعه الدوري في 14 أغسطس الماضي برئاسة الشيخ محمد حشاد، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم أعضاء النقابة ومنها صرف المعاشات والموضوعات القانونية المتعلقة بالجهاز الإداري والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي.

5 شروط للالتحاق بنقابة القراء

ومن جانبها، كانت النقابة قد أعلنت، عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيس بوك، خلال مارس الماضي، شروط الالتحاق بعضوية النقابة، وهى 5 شروط على النحو التالي:

1- إجراء اختبار والنجاح فيه.

2- فيش جنائي.

3- "صورة البطاقة - صورة شهادة الميلاد - صورة المؤهل الدراسي - 2 صورة شخصية - بيان الحالة الوظيفية إذا كان موظفا".

4- 1000 جنيه بداية الاشتراك.

5- يعفى من الاختبار كل من: حصل على "شهادة التجويد - عالية القراءات - تخصص القراءات - تجويد حفص - عضو مقرأة - مدرس قرآن بالأزهر - محفظ قرآن بالأزهر - قارئ سورة".