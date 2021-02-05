المتحدث باسم نقابة القراء: الشيخ أحمد مصطفى كامل قدم للعالم الكثير

نعى محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، وبالنيابة عن جميع العاملين بالنقابة، الشيخ الدكتور أحمد مصطفى كامل، خبير المقامات القرآنية.

وقال الساعاتي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشيخ أحمد مصطفى كامل قدم للعالم الإسلامي الكثير، لم يقتصر علمه على مصر فقط بل امتد إلى الخارج.

وأضاف المتحدث باسم النقابة أن الشيخ أحمد مصطفى كامل، تتلمذ على يديه عدد كبير من القراء المحترفين، ومن هذه النماذج التي قدمها الشيخ ياسر الشرقاوي الذي تلى علينا آية الذكر الحكيم اليوم قبل صلاة الجمعة، ندعو الله أن يغفر له ويشفع فيه القرآن الذي ارتبط به طوال حياته.

وشيعت الجنازة وسط حضور عدد كبير من محبيه وأقاربه وعدد من الشخصيات الدينية والقراء، على رأسهم الشيخ ياسر الشرقاوي الذي تتلمذ على يد الفقيد، وتولى قراءة آيات الذكر الحكيم قبل بدء الصلاة على الجثمان.

وكان القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي قد أعلن عن وفاة أحمد مصطفى كامل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم الجمعة.

وقال الشيخ ياسر الشرقاوي على صفحته على فيس بوك: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ».. انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد مصطفى كامل، الذي له الفضل بعد الله في جمع وحفظ تراث الشيخ مصطفى إسماعيل، وعمل على نشره في أرجاء المعمورة، وستقام صلاة الجنازة بإذن الله عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم والعزاء قاصر على مقابر العائلة بباب النصر.