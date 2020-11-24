بعد فيديو بهاء سلطان.. 5 شروط للانضمام لنقابة محفظي وقراء القرآن

"إذا كان بالإمكان، الأخ بهاء ياخد معاد ويأتي للنقابة ونجلس معه ونشوف ماذا يحفظ من القرآن".. بهذه الكلمات، علّق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، على تلاوة الفنان بهاء سلطان للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أنّه تلقى أسئلة عديدة عن إمكانية انضمام بهاء سلطان لنقابة قراء القرآن الكريم.

وكان حشاد قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنّه لا مانع من انضمام بهاء سلطان لنقابة القراء، إذا انطبقت عليه الشروط، وهي حفظ القرآن الكريم وحسن السمعة والسير والسلوك، وهذه هي شروط الانضمام للنقابة، مضيفا أنّه سمع المقطع القصير، ويرى أنّ بهاء سلطان يحتاج لبعض التوجيهات، فهناك أحكام للقراءة والتجويد يجب أن يلتزم بها بهاء سلطان، ولا يطوّع القرآن للمقامات الموسيقية.

شروط عضوية نقابة القراء

وأصدرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيس بوك، خلال مارس الماضي، شروط الالتحاق بعضوية النقابة، والتي تمثلت في الآتى:

1- إجراء اختبار والنجاح فيه.

2- فيش جنائي.

3- "صورة البطاقة - صورة شهادة الميلاد - صورة المؤهل الدراسي - 2 صورة شخصية - بيان الحالة الوظيفية إذا كان موظفا".

4- 1000 جنيه بداية الاشتراك.

5- يعفى من الاختبار كل من: حصل على "شهادة التجويد - عالية القراءات - تخصص القراءات - تجويد حفص - عضو مقرأة - مدرس قرآن بالأزهر - محفظ قرآن بالأزهر - قارئ سورة".

ويختلف في الأمور المادية السن بعد الأربعين حتى سن الخمسين.

لا تجتمع عضوية النقابة بالحفلات الخليعة

وأوضح نقيب القراء أنّه حال انضمامه للنقابة لا يمكنه إحياء حفلات غنائية تتسم بالخلاعة، مشيرًا إلى أنّ كوكب الشرق أم كلثوم كانت تقرأ القرآن بطريقة صحيحة، وأنّ أيامها لم يكن هناك خلاعة وكانت الحفلات لها احترامها.