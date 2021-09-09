الآن متاح.. نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021 المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يستطيعون الحصول على النتيجة من خلال رابط ، بالرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بامتحان المتفوقين وتاريخ الميلاد.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب الذين تم قبولهم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، التعرف على إجراءات التقدم ومحتويات الملف وعناوين المدارس وطباعة استمارة الالتحاق، والتوجه للمدرسة المسكن عليها الطالب مع طباعة إخطار التسكين والقبول وملف التقديم شامل إيصال دفع المصروفات وتأمين اللاب توب.

نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021.. مصروفات المتفوقين لجميع المدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مصروفات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وفقا للقرار الوزاري رقم 245 الصادر بتاريخ 2017/7/27 المحدد لمصاريف مدارس ستيم، كالتالي:

- يسدد الطـلاب المقبولين بهذه المدارس، قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس، وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

- يعفى طلاب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا.

- بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات، ستكون نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem.

- طلاب المدارس الدولية، يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه فقط لا غير لكل عام دراسي.

- سداد مبلغ 3000 جنيه مصري قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب.

- سداد 150 جنيها رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبريد المصري بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقديم، مع العلم أنه لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال.