توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، وقال خبراء الهيئة إن طقس الجمعة حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وذكر خبراء الطقس وفق بيان صادر عن الهيئة أن يوم السبت، من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وجاءت التوقعات ليوم الأحد، أن يسود طقس حار رطب نهارا على السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26