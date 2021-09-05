توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة ورياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر صباح اليوم، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الاثنين الموافق 6 سبتمبر، وحتى الأربعاء الموافق 8 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، يقول خبراء الأرصاد إنّه من المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية غدًا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الضبعة»، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.